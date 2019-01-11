Fed副主席：談到何時升息 耐心已經變成美德

Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週四說，有關升息，美國央行完全可以採取觀望態度。

該談話，與其他 Fed 官員所說對升息保持耐心，如出一轍。

克拉里達在紐約大學貨幣市場從業人員協會發表演說時指出：「很長時期，我們的利率一直都接近目標水準，今年初，情況仍是如此。在這種情況下，我相信耐心已經變成美德，而今日，我們可以擁有這種美德，」

Fed 主席鮑爾與其他 Fed 資深官員說過，他們支持停止升息，直到央行真正了解為何經濟展望樂觀，但金融市場傳出的訊號却壓力重重。

有 Fed 官員說，他們預期市場的動盪將會消退。

在演說中，克拉里達說，央行正面臨一股亂流，其他國家的成長展望良好，但整體金融情況却大幅緊縮。

「如果這些亂流持續，央行必須拿出適當且有遠見的貨幣政策，儘可能讓經濟達成最大就業與物價穩定的雙重法定目標，」他說。

克拉里達並說，Fed 可以先承諾升息次數將低於市場預期，以抵銷市場的需求下降。

目前，Fed 預估今年將再升息二次。

克拉里達還說，他對修正央行縮減資產負債表的政策，採取開放態度。

有分析師宣稱，縮減資產負債表，傷害了金融市場。

「如果我們發現，資產負債表正常化，或任何其他方面的正常化，已不再有助達成我們的雙重法定目標，我們會毫不猶豫做出改變，」克拉里達說。