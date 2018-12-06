金麗-KY 11月營收月增逾一成 Q4喜迎旺季 代理商備貨轉強

受惠於休閒服飾事業體質調整效益漸顯，金麗 - KY(8429) 連續四月單月營收逐月增長，11 月營收達 3.99 億元，月增 11%，並較去年同期成長 35.11%；累計 1-11 月合併營收 36.45 億元，較去年同期減少 3.7%，整體衰退幅度已逐步收斂。金麗 - KY 表示，看好明年農曆春節傳統銷售旺季，加上近年中國休閒服飾產業品牌調整已進入健康階段，旗下 G-Apple 品牌共 18 個省份代理商備貨力道持續轉強，係為下半年整體接單表現較去年同期有明顯成長的重要關鍵。



此外，金麗 - KY 自 2017 年起採取「品牌 + 代工」模式，一方面強化產品研發設計、加大行銷推廣力道，一方面彈性承接其他品牌鞋類代工訂單，目前代工比重已超過 10%，成為另一穩定營收來源，透過彈性安排自有品牌與代工訂單生產，亦將有助於維持產能利用率。



展望第四季，金麗 - KY 維持樂觀看法。第四季為傳統中國休閒服飾產業銷售旺季，為進一步協助代理商在明年農曆春節傳統銷售旺季取得良好銷售表現，目前已陸續強化各省電視台廣告投放，並與各地區代理商制定銷售策略，預期整體營運表現有機會優於去年同期水準。