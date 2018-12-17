六角旗下日出茶太獲雙獎 ATD系統優化品質與服務流程

亞洲企業商會於澳門舉行 2018 年「國際創新獎 International Innovation Awards」，六角 (2732) 旗下品牌 Chatime 日出茶太榮獲「產品創新」（Product Award）及「服務與解決方案」(Services & Solutions Award)雙項大獎。今年「國際創新獎」收到來自多國共 24 個產業，超過 160 件參賽作品，Chatime 日出茶太是全球唯一得獎的國際茶飲品牌。六角指出， 12 月推出的冬季限量飲品「頂級黑松露系列」，獲得評審高度肯定，本次松露系列由台灣區搶先上市，限量 20,000 杯；預計 2019 年全球海外市場也將超過 15 國家陸續推行。



此外，六角也提到，為提升產品品質與優化服務流程，Chatime 日出茶太特別引進「炫茶吧」ATD 系統，將手搖茶店內的傳統茶桶以 U 型茶柱統一整合，並創新應用急速冷卻功能，讓茶湯持續保持 4 度恆溫，以保存茶味的新鮮與香氣，提高產品品質。並能同時優化工作動線。



創辦於 2006 年的亞洲企業商會為亞洲地區領先致力於發揚企業家精神的非政府組織。自 2011 年起舉辦亞洲企業社會責任獎 (Asia Responsible Entrepreneurship Awards)，並於 2017 年起舉辦國際創新獎 (International Innovation Awards)，表揚推動「組織與企業文化」、「產品創新」及「服務與解決方案」三大創新之優秀企業與品牌，為跨國跨產業的專業評鑑。





