避險需求升溫 金價飆破1300美元 分析師看好漲至1350美元

根據《彭博社》報導，股市震盪加深了市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，避險需求隨之升溫，今 (4) 日金價一度漲破 1300 美元，創去年 6 月以來新高，分析師認為，金價可望進一步漲至 1350 美元。

彭博資訊報價顯示，稍早，黃金期貨一度上漲 0.4%，至每盎司 1300.40 美元；現貨價格亦走揚，至每盎司 1298.60 美元。

股市震盪、經濟前景堪慮，加上聯準會 (Fed) 今年升息次數可能少於預期，相較於其他投資標的，黃金已成為投資人首選。

蘋果 (AAPL-US) 下修財測，使全球經濟成長趨緩的疑慮升溫，昨日美股重挫，科技股創 2011 年 8 月以來最大跌幅。

蘋果執行長庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

財富管理機構 Taurus Wealth Advisors 執行董事 Rainer Michael Preiss 表示，投資人開始意識到，黃金是「安全貨幣」，金價自然隨之反彈。

RBC Wealth Management 董事總經理 George Gero 稱，金價漲至 1300 美元，突破了「重要心理障礙」，可望刺激買盤，「市場對經濟、股市和政治情勢極為擔憂，若投資人持續找尋避風港，金價可能攀上 1350 美元。」

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說，美元出現疲軟跡象，Fed 升息次數估將少於預期，「若此趨勢延續，黃金將繼續發揮避風港的作用。」