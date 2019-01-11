大立光去年獲利優於法人預期 股價跳空開高大漲

光學鏡頭龍頭大立光 (3008) 昨天法說會公佈去年獲利，儘管去年第四季毛利率跌破 70%，但全年每股盈餘 181.68 元，較前一年度下滑但優於法人預期，今天股價跳空開高，早盤一度大漲 250 元。法人指出，雖然第一季營收仍受手機鏡頭 ODM 淡季效應影響，但預期下半年旺季營收，可望受惠美中智能手機廠多鏡頭新產品上市備貨，ODM 訂單挹注而增長回升，因此給予投資評等由持有調升至買進，目標價為 3800 元，潛在漲幅 16%。



另有法人指出，預期 2019 年旗艦機將以 5G / 新處理器 / 屏下指紋 / 照相 (三鏡頭至多鏡頭、超高畫素 CIS)/AI 做為主打，大立光在高階鏡頭已有強大研發能力與實際量產經驗，且為業界領導者，各類高階新品包含 7P 已陸續出貨，3-Cam 已成為華為 P20/Mate 20 主打賣點，後續 Oppo/Vivo / 小米也將跟隨，並針對客戶 3D 感測結構光發射端研發全塑解決方案，預期大立光今年第一季及第二季較去年同期呈現衰退，仍維持中立投資評等。



大立光去年第四季因中國品牌旗艦機因應中美貿易戰影響，消費者換機意願不強，僅華為推出 Mate 20 出貨較佳，而新款 iPhone XS/XR 上市後單價偏高，全球銷量不如 Apple 預期，影響整體出貨，單季營收 124.4 億元，季減 23.8%，年減 22.6%，毛利率因未達營運規模，由第三季 71.3% 降至 69.4%，略優於市場預期 68.1%。



大立光第四季業外收入包含台幣貶值認列匯兌利得，及部分利息與其他收入共 6.3 億元，單季稅後淨利 80.5 億元，季減 22.6%，年減 24.7%，優於市場預期 6.5 億元，每股盈餘 48.3 元。累計 2018 年營收 499.5 億元，年減 6%，毛利率 68.5%，稅後淨利 243.7 億元，年減 6.2%，每股盈餘 181.7 元。