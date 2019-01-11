研華業績穩 去年營收再創新高 今年IIoT起飛 續拚雙位數增長

IPC 龍頭大廠研華 (2395) 自結上月合併營收 41.07 億元，月減 1.05%，年增 4.6%，維持穩健格局。累計去年合併營收 487.75 億元，年增 9.9%，再創新高。展望今年，因工業物聯網 (IIoT) 市場起飛，美國市場強近、中國與歐洲市場也將同步成長，整體業績將再戰雙位數年增，續創歷史新高。該公司週五 (11 日) 股價小跌，來到 220 元。



去年第四季合併營收達 124.13 億元，略低於第二季而創歷史次高紀錄，季增率 0.4%，年增率 5.6%。研華指出，去年營收如以美元表示，總計為 16.18 億美元，相較於前年增加 11.2%。



此外，以區域來看，12 月包括北美與北亞 (日韓) 市場年成長最為突出；以事業群而言，智能服務事業群 (SIoT) 與嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 工業物聯網事業群 (IIoT) 表現較為突出。



總計 2018 年營收表現，研華表示，以歐洲與北美地區成長最為突出，大中華市場則持續穩定成長；就事業群表現來看，上述三大單位 SIoT、IIoT 以及 EIoT 均有雙位數營收成長。