充實策略性產品線 創見Q2稅後淨利7.24億元 每股賺1.68元

記憶體模組廠創見資訊 (2451) 公布今年第二季成績單，單季每股淨利 1.68 元，年減 6.7%。創見第二季單季合併營收 44.1 億元，相較上季減少 8.08%。營業利益 4.86 億元，相較上季減少 30.0%，稅後淨利 7.24 億元，相較上季增加 51.2%；單季每股淨利 1.68 元。



在第二季產品銷售組合上，工控產品營收 19.3 億元，占整體營收比重 43.8%；策略性產品營收 8.31 億元，占整體營收比重 18.9%；消費型 Flash 產品營收 9.17 億元，占整體營收比重 20.8%；標準型 DRAM 產品 7.30 億元，占整體營收比重 16.5%。



回顧 2018 年第二季，創見整體營收表現較上季小幅下滑 8.08%，營業毛利率 19.6%。受到 NAND FLASH 價格走跌影響，第二季營業毛利率相較前期為低。創見第二季著重導入各項工業應用專案、投入資源於海外先進市場，並積極充實策略性產品線，以穩定經營為優先目標。業外損益部分，台幣兌美金在第二季開始走貶，美金站上 30 大關，匯率波動趨穩，產生外幣淨兌換利益 3.63 億元。



創見同時公告自結 2018 年 7 月份合併營收 15.5 億元，與上月相比增加 1.82%，較去年同期減少 12.6%。綜觀產品營收結構，7 月份工控產品營收 7.09 億元，占整體營收比重 45.6%；策略性產品營收 2.56 億元，占整體營收比重 16.5%；消費型 Flash 產品營收 2.91 億元，占整體營收比重 18.8%；標準型 DRAM 產品營收 2.98 億元，占整體營收比重 19.1%。



7 月份工控產品營收較前月成長，主係因工規 SSD 延續前月表現，出貨力道維持強勁，再創本年度高點。DRAM 產品營收下半年逐步回溫。展望未來，NAND FLASH 因各廠商 3D TLC 產能陸續開出，預計下半年仍將供過於求，價格續跌。