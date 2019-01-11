紐約匯市—經濟日曆繁忙 美元稍作喘息 自3個月低點反彈

週四 (10 日) 交易， 在前一日美元跌至 3 個月低點後，今日美元找到一些喘息機會，因為投資者關注經濟數據和 Fed 官員的評論。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 95.331。

前一日因 Fed 公布 12 月會議紀錄，顯示一些 Fed 官員偏好 12 月暫停升息，唯委員會最終一致投票支持升息 25 個基點。

週四經濟數據，截至 1 月 5 日止的一週，失業救濟金請領人數下滑至一個月低點 21.6 萬人。數據公布後，美元穩穩守在正面領域。



BMO 外匯策略歐洲負責人 Stephen Gallo 表示，「單純從外匯角度來看，儘管明天要公布的美國 CPI 通膨數據很重要，但我們認為，不將美國失業救濟金請領報告納入考量恐是不明智的舉動。」

今日 Fed 5 位官員都將發布公開評論，其中包括東岸時間 12:20 開始的鮑爾談話。

歐元週三站上 10 月中旬以降的最高水準，但週四吐回部分漲幅，市場參與者表示，美元懷疑論者可能將歐元適度下跌當作購買的理由。

歐元近時交易自週三的 1.1545 美元下降至 1.1528 美元。

英國工黨官員操作推遲脫歐日期的可能性。英國原訂 3 月 29 日脫離歐盟，先前保守黨官員也否決了延後脫歐的說法。英鎊是週四主要貨幣中表現最疲弱的一種，近時交易自前一日的 1.2788 美元下降至 1.2763 美元。

其他方面，中國人民幣導向兌美元匯率自去年 8 月以來最強水準，係因中美貿易談判結束後，中國誓言增加購買美國貨品。中美會談週三以樂觀方式結束，但還留下最爭議的問題，等待在長期貿易戰中解決。

美元兌在岸人民幣下跌 0.4% 至 6.7879 人民幣，根據 FactSet，已達去年 7 月下旬以來最低水準。美元兌離岸人民幣下跌 0.3% 至 6.7905 人民幣。

美元兌人民幣匯率一個月走勢圖

也有不太樂觀的消息，中國 12 月消費者和生產者物價急遽下滑，引發中國經濟健康程度的新一輪隱憂。