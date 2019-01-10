貴金屬盤後─中美貿易談判結束 美元轉弱 黃金收高6.10美元

黃金期貨週三收高，美元下跌為黃金市場利多。投資人評估聯準會 (Fed) 官員的談話，研判央行今年的升息速度。

交易所收盤後，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布 12 月會議記錄，顯示幾位 Fed 委員希望 12 月按兵不動。該消息使得美元下跌，黃金因而進一步走高。

2 月黃金上漲 6.10 美元，或 0.5%，收於每盎司 1292 美元。FOMC 會議記錄公布後，在電子盤交易中，黃金每盎司報 1293 美元。

週三，芝加哥 Fed 銀行總裁 Charles Evans 說，若經濟展望烏雲消散，Fed 可能小幅升息，進入緊縮領域。但聖路易 Fed 銀行總裁 Bullard 告訴華爾街日報說，若央行進一步升息，美國經濟可能落入衰退。

美元指數下跌 0.7% 至 95.202。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

中美貿易談判週三結束，中國承諾將採購更多美國農產品，能源與製成品。全球股市因而上漲，美國股市連續第四天走高。

分析師說，黃金可能再度測試每盎司 1300 美元，但能否守住該水準，則有待觀察。黃金必須守於 1300 美元之上幾天時間，才能吸引空頭回補與投資需求。若週五，黃金無法突破 1300 美元，可能回檔測試 1257 美元。

但另有分析師說，展望未來，美國殖利率與美元將受到壓力，預期黃金仍將走高。黃金是少有的避險資產，將會再度綻放光芒。

3 月白銀上漲 0.1% 至每盎司 15.735 美元。3 月銅報每磅 2.657 美元，少有變動。4 月白金上漲 0.4% 至每盎司 825.30 美元。

鈀金連續第四個交易日創新收盤高點。3 月鈀金上漲 0.6% 至每盎司 1269.40 美元。