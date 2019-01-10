美中貿易談判樂觀情緒降溫、原油庫存減幅不如預期 油價一度跌逾1%

美中貿易談判於昨日結束，因雙方釋出資訊有限，導致市場樂觀情緒降溫；此外，美國原油庫存減幅不如預期，也讓油市感到憂慮，今 (10) 日油價走跌，一度跌逾 1%。

台北時間週四晚間 8 點 14 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.60%，至每桶 61.07 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.65%，至每桶 52.02 美元。

油價走跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，布蘭特原油和西德州中級原油期貨，一度雙雙跌逾 1%。

「川習會」後首次美中貿易談判，於週三結束，較原定時間延長了 1 天；美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。

商務部認為，本次磋商為解決彼此關切的問題，奠定了基礎，雙方同意繼續保持密切聯繫。

但在兩國釋出更多細節、情勢明朗前，投資人仍面臨高度不確定性。

新加坡諮詢機構 Vanda Insights 創辦人 Vandana Hari 在接受路透社採訪時表示，美中貿易談判後的官方聲明缺乏細節，先前的樂觀情緒，已逐漸消退。

投行摩根士丹利日前將 2019 年油價預測，下修逾 10%，主因在於，經濟成長恐較預期疲弱，且原油供給仍持續增加，尤其是美國。

美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，截至 1 月 4 日當週，美國原油庫存減少 168 萬桶，降幅不如預期 (270 萬桶)。