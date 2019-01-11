【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股連續五個交易日上漲，激勵今日亞股普遍跟隨走高，大立光昨日法說，雖然去年第四季營收、毛利率以及全年 EPS 皆出現衰退，但仍優於法人預期，今日股價利空出盡大漲超過 8%，配合台積電也漲逾 2%，帶領加權指數收盤站上季線，不過投資人追價謹慎，成交量依舊不足千億。

《國際金融市場焦點分析》

雖然美中貿易談判受限於副部長層級，未能有具體成效呈現，不過受到美股連續五個交易日走高激勵，支撐亞股今日普遍上漲，滬深兩市今日同步開高走高，不過近期強勢的 5G 概念早盤拉升後隨即回落，拖累指數壓回平盤附近整理，午後次新股以及近期回調的軍工股再度拉升，銀行、保險以及白酒板塊也同步上漲，滬深三大指數收盤同步溫和上漲。

《國際商品市場焦點分析》

英國國會議員對於脫歐展開辯論，並表決通過，將脫歐協議修改期限由 21 天下修至 3 天，導致市場對於脫歐風險疑慮升溫，帶動美元指數昨日止跌反彈，加上中美貿易談判雖已談判結束，不過中美雙方並未發佈任何聲明，導致市場對於貿易談判出現擔憂，導致昨日黃豆、玉米及小麥期貨同步走跌；聯準會主席談話偏向鴿派，帶動市場風險偏好升溫，推動輕原油期貨連續 9 天上漲。

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