【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

加權指數今日小幅開低後即陷入震盪整理，大立光法說前賣壓提前出籠，股價下跌逾 1%，衝擊蘋概股再度走低，雖然油價大漲，不過台塑四寶也面臨獲利了結賣壓，所幸在台積電持穩於平盤上，以及金控股小有表現，指數跌幅不致於擴大，收盤小幅下跌 0.18%，仍守住 9700 點關卡。

《國際金融市場焦點分析》

美中貿易談判未帶來有影響力的成果，市場樂觀情緒減退，日圓再度升值衝擊下，日經 225 指數下跌超過 1%，上証指數今日小幅低開，昨日強勢的汽車和家電板塊出現回調，資金轉進光伏板塊拉升，同時避險需求回溫，黃金板塊也再度走強，市場偶有熱點，不過資金輪動快速下，難以維持買氣，午後指數小幅衝高隨即回落，尾盤券商板塊跳水，指數隨即擴大跌幅，終場溫和收低。

《國際商品市場焦點分析》

中美貿易談判樂觀，中美雙方有望於此次達成重新進口美國原油協議，使得市場對於原油供需惡化擔憂緩解，加上沙烏地阿拉伯能源部長進行表示，將有望擴大減產，並限制出口額度，另外，沙烏地阿拉伯宣佈沙特阿美將有望於 2021 年上市，使得市場重燃沙烏地阿拉伯拉高油價之想像，在眾多利多消息推動下，輕原油期貨上漲超過 5%，連續八日上漲。

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