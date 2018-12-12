〈雙12網購節來了〉統一超搭電商大檔 二大動能衝刺Q4營收

雙 12 網購節如火如荼進行，統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 不落人後，以線上購物網站 ibon mart 加入戰局，統一超 ibon mart 挑戰今日業績較去年同期翻倍成長，雙 12 全檔期業績再創新高，同時，超商取貨的需求強勁也可望推升 7-ELEVEN 的電商服務費收入。

7-ELEVEN 透過線上購物網站 ibon mart 打入網購大餅，自 12 月 1 日起至今，雙 12 檔期業績已年增 20%，其中，12 月 5 日和 6 日推出全站單筆滿 1100 結帳 88 折的限時優惠，有效推升業績較平日大幅 40%，並帶動新會員入會數較平日成長 20%。

根據 ibon mart 銷售數據顯示，由於宅配到府相當便利，消費者喜愛購買體積較大型的商品，包括大箱飲料、盒裝沖泡和包裝的麵食。

另外，統一超也指出，日前的雙 11 檔期前後一周為寄取件高峰，整體門市到貨量較平日增加 40%，顯現民眾網路購買力驚人，因此，7-ELEVEN 在雙 12 更發揮最大寄取貨平台優勢，集合各大電商和 APP 業者，在全台超過 5300 家門市推出取件即可享特大杯拿鐵第二杯半價的優惠，希望藉此導入更多消費者到店取貨，挹注電商服務費收入。