外資又轉賣觀望 內資連續買盤撐中小型股紅包行情

台股加權指數今 (10) 日一度跌破 9700 點關卡，終場在部分權值股的力守下，收在 9720.69 點，下跌 17.62 點，跌幅 0.18%，成交值縮至 874.31 億元，其中，外資再次轉賣，但投信連 4 買、自營商更是連 6 買，顯示內資買盤有意持續拉抬紅包行情，但因外資動作並不積極，使內資布局主軸僅集中於中小型電子股。

三大法人今日合計賣超 1.2 億元，主要是因為外資轉為賣超 7.45 億元，投信買超 1.98 億元，而自營商買超 4.26 億元，內資與外資對作。

觀察外資賣超前 10 大標的，富邦 VIX 賣超逾 3.6 萬張，台塑賣逾 8000 張，中鴻和宏達電遭賣逾 5000 張，台化、元大滬深 300 正 2 遭賣 4000 餘張，而統一、世界、台郡和華新也遭賣超過 3000 張。

外資買超前 10 個標的分別為群創超過 1.3 萬張，元大 S&P 原油正 2 近 9000 張，中鋼和華邦電逾 7000 張，兆豐金、元大金、第一金均超過 6000 張，欣興、南亞科和合庫金則有 5000 張上下的買盤。

投信方面，買超前 10 大標的分別為台泥達 2500 張，光寶科、大成鋼均超過千張，上海商銀、英業達、台達電、興能高、中鴻、國喬和泰碩均超過 500 張。

而投信賣超前 10 大則有長榮航逾 2000 張，裕隆 1800 張，南茂 1600 張，開發金和欣興均逾千張，華航、第一金、先豐、微星和啟碁均逾 500 張。

整體來看，外資動態受到國際消息影響大，僅靠內資積極拉抬中小型股作帳，然而，法人也提醒，今日成交值再度縮至千億元下，大盤若不滾量就難已墊高，目前處在回檔消化賣壓的盤整盤，外資能否加入點火，還有待美中貿易協議對於美股、陸股走勢影響而定。