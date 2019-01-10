精品包廠威宏去年營收跨越60億元大關 非中國生產占逾3成

精品包製造商威宏 - KY（8442-TW）購併泰國 TWT 廠效益逐漸發酵，2018 年全年營收已跨越 60 億元大關，達 60.3 億元，創新高，年增 23.99%；同時，威宏積極布局東南亞生產線，目前非中國大陸生產比重已拉高到 3 成。

威宏今 (10) 日公布去年 12 月營收達 5.43 億元，月減 5.8%，年增 36.61%，去年第 4 季營收為 15.79 億元，季增 0.67%，年增 44.6%，2018 年全年營收 60.3 億元，創新高，年增 23.99%。

威宏主管表示，購併知名精品時尚品牌 TUMI 代工廠泰國 TWT 公司的效益持續發酵，帶動 2018 年以來每月合併營收年增率都維持雙位數成長。

威宏長期為 TUMI、Armani、Longchamp 等全球精品品牌的合作生產，近年來 TUMI 也逐步擴大採購範圍，從原先女用精品時尚包袋產品，再到新增精品級旅行箱及男用商務包等，隨第 4 季 TUMI 新款全球上市，將有助推升公司營運表現。

威宏主管進一步表示，考量中國生產成本高漲，自去年起即已積極佈局東南亞，除購併泰國 TWT 公司，並同步在柬埔寨設廠，目前非中國生產比重已拉高到 3 成；而威宏第 4 季受惠 TUMI 新品上市帶動泰國廠接單暢旺，法人估仍將持續獲利。

威宏除專為 TUMI 代工精品級旅行箱及男用商務包等產品，泰國廠業績大幅成長外，威宏原本的運動裝備及女用精品包袋事業體，今年以來營收也穩健成長，威宏身為 NIKE 最大運動護具供應商，全球前十大運動品牌超過一半為公司客戶，產品範圍更涵蓋足球、棒球與籃球等全球主要職業運動項目；而在精品包袋部份，威宏也是全球出貨量最大供應商之一。

威宏目前女用精品包袋已有部份比重逐步轉移到柬埔寨廠，柬埔寨廠也持續進行擴產動作，短期規劃產能將提高 5 成，此外，運動護具也考慮於明年起部分轉移至東南亞生產。