併泰國TWT廠效益顯 威宏11月營收5.76億元 歷史同期新高

精品包製造商威宏 - KY（8442-TW）購併泰國 TWT 廠的效益逐漸發揮，今 (10) 日公布 11 月營收達 5.76 億元，月增 25.16%，年增 26.57%，為歷史同期新高；累計前 11 月營收為 54.88 億元，年增 22.88%。

威宏主管表示，購併知名精品時尚品牌 TUMI 代工廠泰國 TWT 公司的效益持續發酵，帶動今年以來每月合併營收年增率都維持雙位數成長。

威宏長期為 TUMI、Armani、Longchamp 等全球精品品牌的合作生產，近年來 TUMI 也逐步擴大採購範圍，從原先的女用精品時尚包袋產品，再到新增精品級旅行箱及男用商務包等，隨第 4 季 TUMI 新款全球上市，將有助推升公司營運表現。

威宏主管進一步表示，考量中國生產成本高漲，自去年起即已積極佈局東南亞，除購併泰國 TWT 公司，並同步在柬埔寨設廠，目前非中國生產比重已拉高到 3 成，營運效益除顯現在今年 1-11 月合併營收年增率 22.88%，營運也自第 2 季起轉盈，彌補了第 1 季因面臨中國缺工造成單季虧損，第 3 季每股純益也持穩獲利，達 1.1 元，第 4 季受惠 TUMI 新品上市帶動泰國廠接單暢旺，法人估仍將持續獲利。

威宏除專為 TUMI 代工精品級旅行箱及男用商務包等產品，泰國廠業績大幅成長外，威宏原本的運動裝備及女用精品包袋事業體，今年以來營收也穩健成長，威宏身為 NIKE 最大運動護具供應商，全球前十大運動品牌超過一半為公司客戶，產品範圍更涵蓋足球、棒球與籃球等全球主要職業運動項目；而在精品包袋部份，威宏也是全球出貨量最大供應商之一。

威宏目前女用精品包袋已有部份比重逐步轉移到柬埔寨廠，柬埔寨廠也持續進行擴產動作，短期規劃產能將提高 5 成，此外，運動護具亦考慮於明年起部分轉移至東南亞生產。

威宏控股最新財報顯示，前 3 季營收 44.5 億元，毛利率 13.44%，年減 1.73 個百分點，稅後純益 845 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益為 0.17 元。