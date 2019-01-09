事欣科12月業績創同期新高 去年合併營收首度跨越80億締新里程碑

IPC 廠事欣科 (4916) 公告 12 月業績，單月合併營收達 7.06 億，月增率為 5.54%、年增 16.19%，第四季營收 20.15 億，季減 6.7%，年增 9.68%，累計全年營收達 84.77 億，年增 51.94%，創下營運新里程，合併營收首度跨越 80 億大關。事欣科 12 月營收創歷年同期新高，主因為母公司有機成長，美國國防大單與航太業務穩健。去年受惠美國經濟成長及川普美國製造優先等各項策政之效益發酵，事欣科母公司 12 月業績達 3.24 億，月增 12.7%、年增 38.06%，為其歷年同期新高以及去年單月營收相對高點，全年貢獻業績 35.9 億，年增 36.89%，續創該公司營運高峰，並首破 30 億大關。



而事欣科旗下的老牌工具機業者恩德 (1528) 雖受美中貿易戰紛擾影響，12 月營收 3.82 億，月增 0.14%、年增 2.41%，累計全年自結營收 48.87 億，年增 9.57%，表現也屬穩健。



展望今年，雖面臨美中貿易戰陰霾，但美國經濟相對強勁，事欣科主要客戶、產能皆在北美 / 美墨，有利於其今年的發展。而該公司墨西哥新廠目前完工遷入，第二季導入量產。

