事欣科庫藏股執行率75% 美國市況佳＋墨西哥廠量產 明年成長看好

IPC 廠事欣科 (4916) 上週五 (12/28) 傍晚公告其第五次庫藏股執行期間屆滿。原預計買回 1500 張的自家股票，到上週五實際買回共有 1125 張，執行率達 75%。事欣科上週五股價收在 29.2 元價位，上漲 0.55 元或 1.92%，在族群中表現不弱。本波實施庫藏股以來，股價最高在 12 月初曾來到 31.75 元高點，惟後續因國際股市不佳而走疲。



該公司近年透過數樁國際併購案，從博弈設備業務跨足到高階的國防軍事與航太設備領域，並且在美國拉斯加斯設廠就近服務客戶。今年接獲美國國防部 5 年期大單，業績起飛。



而美中貿易戰中，該公司因工廠在台、美而不受影響，甚至有轉單機會，其墨西哥廠年底已經完工開始試量產，預計明年首季加入貢獻行列，對於其生產成本控管有相當大的幫助。