CPU缺貨＋貿易戰衝擊 聯強上季業績下滑 惟全年營收再創新高

聯強 (2347) 公佈 12 月業績，單月合併營收為 344.2 億元，月減 1.25%，年減 2.8%；第四季營收 1011 億元，維持千億規模高檔，季減 3.3%，年減 5.5%。不過，累計該公司去年合併營收達 3855.29 億元，較去年同期成長 5.85%，再創歷史新高。



聯強表示，第四季其流通事業群不畏大環境不佳，仍創單季歷史新高紀錄，營收來到近 800 億元水準，主因掌握市場大者恆大趨勢，市佔率持續擴大。而元件事業群則因中美貿易戰加劇以及 Intel CPU 缺貨影響工廠型態客戶的生產排程與拉貨意願，以至於季營收下滑 26%。



聯強流通事業群第四季營收達 792 億元，年成長 2%。從區域角度，中國大陸與香港表現亮眼，均有約 8% 的成長；紐澳與印尼持穩；台灣則因選舉影響部分消費意願，下滑 7%。



從產品角度，數據中心、網路資安與雲端服務等商用市場需求依舊暢旺，成長達 17%，顯示企業仍持續對未來的發展進行投資佈局；平板因新品上市帶動一波換機需求，成長 12%。



而聯強積極佈局的電競與智慧裝置也有成效，呈現倍數成長，貢獻整體營收近 5%。筆電、桌機與 PC 組件，因 CPU 缺貨，分別下滑 2-8%；通訊產品因新品缺乏亮點影響，下滑 7%。



元件事業群第四季營收 218 億元，較同期歷史新高大減 26%。主因為客戶生產鏈集中兩岸三地，受到貿易戰衝擊最大；再加上 CPU 缺貨造成工廠生產排程大亂，客戶拉貨意願保守。