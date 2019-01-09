廣越12月營收創同期新高 去年營收逾132億元 年增30%創歷史高

羽絨衣大廠廣越 (4438) 公告 12 月業績，單月合併營收 8.67 億元，再創同期新高，月增 4.5%，年增 20.21%，為連續 17 個月創下月營收同期新高紀錄。累計全年合併營收 132.78 億元，再創新高，年增率達 30.13%，優於法人預期。其中，第四季合併營收守穩 30 億元以上，達 30.33 億元，年增率 16.25%，再創歷來同期新高紀錄。



法人表示，廣越為中美貿易戰轉單受惠股，預估全年營收成長 3 成、獲利可望成長逾 4 成。



廣越總經理吳朝筆指出，近期中美貿易戰，因其生產主力都在越南，且中國嘉興廠主為內銷中國，故貿易戰不但沒有不利影響，反而間接受惠，故其營收獲利逐漸回復成長態勢。



此外，今年前 11 個月毛利、營業淨利及稅後淨利皆優於去年、且 ASP 調漲，加上越南隆安及前江新產線的學習曲線漸趨穩定等因素，使毛利率穩步成長，去年營收獲利成長樂觀。



邁入羽絨服暨戶外休閒服飾淡季的 11、12 月，廣越營收仍創同期新高，主係其主力客戶 Patagonia 德國戶外展首選、2019 主打款 Micro Puff 與前一代暢銷款 Nano Puff 系列熱銷，而 VF 集團 The North Face 第四代暖魔球商品大賣、羅馬尼亞子公司也均有佳績貢獻。

