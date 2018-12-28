廣越中國廠全供內需 耐吉、愛迪達爭搶產能 明年業績續增5-7%

美中貿易戰啟，廣越 (4438) 中國廠業績仍維持成長趨勢，主因為中國廠百分百供應內需市場，受惠中國內需持續增溫，明年中國業績維持 5-7% 增幅。總經理吳朝筆指出，因主要客戶耐吉 (Nike) 與愛迪達 (Aididas) 在中國市場銷售暢旺，明年需求維持高熱度不墜，帶動廣越中國廠區的生產線供不應求。因此，廣越在嘉興廠之外，進一步在西安增建廠房，目前已進入量產階段，明年西安廠將持續擴增 12 條生產線。



目前廣越生產基地主要在越南，占總營收比重達 65%，中國廠區為第二大，占比 28%，其餘生產高端精品羽絨衣的羅馬尼亞廠占比約 4%，約旦廠區占比 3%。因美中貿易戰因素，其越南廠陸續接獲客戶轉單的詢問，不過因選擇性接單考量，目前轉單挹注業績不大。



吳朝筆表示，中國廠區百分百供應內需市場，儘管外界認為中國經濟有放緩的疑慮，但他仍持續看好內需商機的成長，且耐吉、愛迪達等國際一線運動品牌在中國市場仍處於高成長階段，帶動廣越的生產線供不應求，因此今年中國廠區持續擴張，西安是當中重點。



該公司中國廠區業績去年大幅成長 21%，預估明年仍可望有 5-7% 的增幅。其中，他指出，愛迪達過去中國大陸市場的羽絨衣都給廣越包，不但帶工帶料，單價也好，是廣越成長的一大主力。包括耐吉與愛迪達，針對明年的訂單仍持續湧入，讓該公司頗為應接不暇。



而羅馬尼亞廠主要是針對高端精品品牌出貨，第一大客戶是知名的 Moncler，第二大則是男性高端品牌 Zegna。吳朝筆說，羅馬尼亞廠區近年也維持強勁成長趨勢，Moncler 今年訂單成長超過 10%，明年也逾 10%，因此該廠現也擴建新廠，增加 6 條產線，明年完成。

