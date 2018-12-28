接單暢旺＋產品漲價 廣越訂單能見度至明年9月 明年獲利雙位數攀升

羽絨衣大廠廣越 (4438) 今年營運高成長，明年雖面臨美中貿易大戰陰霾，但成長性持續樂觀，目前訂單能見度已達明年 9 月，加上選擇性接單，營運效率調整，法人估其明年營收成長上探 5-10%，獲利增幅將勝營收，達到雙位數水準。總經理吳朝筆表示，反應原料與人工價格上漲，今年該公司產品平均銷售單價已提升 3-5%，明年將持續提升 3%。而售價上漲在今年 7 月以前都已經與客戶談妥，漲價趨勢已定。



廣越今年前三季營收突破百億大關，達 102.46 億元，年增率 34.8%，稅後盈餘為 7.48 億元，同比上升 35%，EPS 達 7.24 元。據了解，該公司全年營收將達 132 億元，較去年成長 29%，獲利則較去年成長超過 4 成，上探 7.5 億元，EPS 維持 7-8 元的水準，其中，第四季進入傳統淡季，相較去年第四季出現小虧，法人評估今年第四季可望落在損平附近。



展望明年，目前訂單能見度已達 9 月，各品牌客戶的成長狀況都不錯，而產能有限之下，該公司採取選擇性接單，並且致力提升生產與營運效率，包括工廠管理、資源整合等積極進行，因此吳朝筆強調，明年接單是「重質不重量」，且 ASP 可望持續有 3% 的增加。



此外，在漲價與管理效應發揮功效之下，吳朝筆認為，明年廣越的毛利率還有進一步提升的空間，幅度約在 1-1.5%。因此，明年獲利增幅仍將維持今年顯著優於營收增幅的格局。