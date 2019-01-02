宏正賣信驊股票大賺9.5億 每股貢獻度近8元

宏正自動科技 (6277) 出清信驊 (5274) 股票，財務長陳健南 1 日到證交所宣布重大訊息指出，子公司宏正科技、宏元投資已於 107 年 12 月 28 日處分手中信驊持股，合計處分利益高達 9.51 億元，以股本 11.95 億元計算，每股貢獻度近 8 元。宏正總管理處資深協理陳健南 1 日到證交所宣布重大訊息，已於 12 月 28 日代百分百持股的子公司宏正科技公告，處分信驊科技 76 萬股，每股價格約 631.62 元，交易金額約為 4.85 億元，處分利益約 4.42 億元。並代子公司宏元投資公告處分信驊科技，處分 97.8 萬股，每股價格 574.91 元，交易金額為 5.62 億元，處分利益約 5.09 億元。



陳健南表示，子公司宏正科技跟宏元投資因考量整體市場資產環境及致力提升股東權益，處分信驊科技，累積處分利益共 9.51 億元，處分後兩家公司持有信驊股數為零。以股本 11.95 億元計算，本次出清信驊持股，每股貢獻度近 8 元。



去年營運倒吃甘蔗的宏正，業外也豐收，第三季約處分 400 張，貢獻近 3 億元的利益，推波稅後淨利衝上 4.17 億元，EPS 3.49 元，創下歷史新高。累計前三季營收 37.54 億元，稅後淨利 7.92 億元，EPS 6.63 元，亦刷新紀錄。



由於第四季業績創新高，加上處分信驊貢獻，法人預估，2018 年每股盈餘有機會挑戰 17-18 元，較 2017 年的 6.08 元，跳躍性的成長。2019 年成長動能仍以高階產品較強勁，營收將維持高個位數百分比的正成長，毛利率持穩，獲利將維持高峰。