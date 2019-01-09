拿到年終怎麼聰明花？4類上班族這樣規畫

又到了上班族既期待又怕受傷害的「年終獎金」發放時節，無論多或少，該怎麼規畫才最聰明、最不浪費？全球人壽建議 4 類上班族，首先可撥出三分之一的年終獎金做為自己或家人的犒賞費用，再好好依據自己狀態與需求，強化保障與資產的配置。

根據人力銀行最新調查，上班族拿到年終獎金後，前 5 大用途分別為「過半數存起來」、「拿來發紅包」、「孝敬父母長輩」、「投資理財」及「用來還貸款」，可見除了發紅包之外，運用於資產累積方面是最重要的目的。

全球人壽建議 4 類上班族，可以依照婚姻與家庭責任狀態，善用年終獎金做好理財及保障規劃。



首先，單身小資族以「先保障，再積財」為主，若尚未投保任何保單，或因預算有限只做了部分保障，都應先用這筆獎金來補強，並以自身保障最優先，例如意外險、意外醫療險、實支實付型住院醫療險等，針對這發生可能性較高、且會造成破財風險的部分，預先做補強。

已有些工作經驗、收入較高的單身中產族，且已經規劃一定的基本保障，全球人壽則建議，可先思考如何更有效地運用年終獎金來達成財富累積，或者是預備買房、結婚基金；可選擇利率變動型保單，透過宣告利率機制可靈活反應市場利率，有機會領到增值回饋分享金，加速資產累積速度及夢想實現。

已婚族群則要視是否有小孩而有差異。若是沒生小孩的已婚頂客族，全球人壽認為，可將年終獎金主力用於照顧自己與父母的老後生活。建議若父母仍在可投保年齡範圍內，可善用失能扶助險或長期照顧險，幫父母準備未來可能發生的長期照顧費用；另外，頂客族因為老後沒有人可照顧，有多餘預算，也應替自己準備好。

至於有小孩的已婚族群，因為家庭責任較重，全球人壽建議，可先檢視自己的壽險保障夠不夠，是否足以轉嫁因意外或疾病身故，家庭主要經濟收入頓失而產生的風險。若是壽險保障不足，可先以保費較少、提供一定期間保障的定期壽險為主；若是保障都已足夠了，建議可選擇美元計價的利率變動型保單，美元為通用且強勢的貨幣，在相同保費條件下，還能獲得較高保障。

