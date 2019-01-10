年終獎金別亂花 善用還本險保單幫自己加薪

根據萬寶華 2018 年第三季所做調查，有 79% 企業已為員工調薪，平均調幅為 3.2%，加薪企業中有近四成雇主不論績效都替員工加薪，元大人壽建議，在享受調薪、歲末年間領獎金的同時，民眾也需要善用理財工具，像是還本型保單等等，才能替自己加薪。

元大人壽表示，還本型保單每年給付生存保險金，能夠「繳一陣子、領一輩子」，為自己年年加薪，還本型保單同時也具有家庭備援金功能，若臨時需要動用較大筆資金時，也可以利用保單借款等功能。

不過，元大人壽也提醒，民眾選擇保單需詳閱條文內容，購買外幣保險商品更要留意匯率風險，並且確認保單保障範圍和給付方式，是否適合自身需求和承受匯率風險之能力，才能真正享受還本型保單帶來的安穩舒適。

在還本型保單熱潮上，元大人壽推出還本型保單「利率變動型還本終身保險」，繳費年期有 6 年期與 8 年期，以 40 歲男性為例，繳費 6 年期、保額 50 萬元，因符合高保費 3% 折扣，再透過自動轉帳享 1% 折扣，折扣後年繳保費 321,600 元。繳費期滿，每年領取生存保險金 40,200 元，假設宣告利率維持不變 2.8%，每年還能領到 15,000 元以上的增值回饋分享金。

另外，元大人壽也針對有意將資產做多幣別配置，來分擔匯率波動風險的民眾，推出「美元利率變動型增額還本終身保險」