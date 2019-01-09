新iPhone賣不動 蘋果再傳本季砍單10% 供應鏈淡季營運有壓

蘋果上週下修財測，現外媒更指出，蘋果向供應商要求本季減產 10% 的 3 款新 iPhone，供應鏈業者今年第 1 季營運面臨壓力，表現恐不如去年同期。

根據日媒日經新聞引述知情人士說法，蘋果在去年底向供應鏈廠商發出通知，要求減少本季 3 款新 iPhone 的 10% 產量。

供應鏈業者也證實，的確從去年 11 月起就有陸續減產、出貨下滑的情形，且目前看來減產狀況將延續至本季。

而機殼大廠可成去年 12 月營收大幅衰退約 3 成，也反映 iPhone 銷售不振的情形，公司更示警，本季營運恐不如以往同期，蘋果供應鏈今年第 1 季營運將面臨極大的考驗。

隨著市況不如預期，半導體供應鏈包含台積電與日月光等供應廠商，淡季壓力也不小，法人預估，台積電第 1 季淡季營收，季減幅逾 1 成，最快也要第 2 季才會落底，市場多預期今年動能將來自高速運算、AI 與車用相關產品。

至於組裝廠鴻海，雖然董事長郭台銘曾指業績到今年 1 月都不錯，但在 iPhone 銷售動能趨緩下，法人估 12 月起營收將回落，今年上半年淡季營運動能趨弱，另一代工廠和碩營運表現恐也不如預期。

供應鏈業者認為，本來就有預期會有砍單的情形發生，不過去年跟今年來看，狀況比想像中快了許多，不只本季營運有壓力，接下來第 2 季進入新舊產品交接的空窗期，整體上半年營運恐燈有壓力。