櫻花2018年營收創新高 盤中股價突破年線壓力

櫻花 (9911) 去年全年營收 59.86 億元，創歷史新高，早盤股價開高後，突破年線壓力，一度來到 37.8 元高點。櫻花近期以智慧家居廚衛搶市，傳統銷售旺季表現不俗。法人表示，櫻花身為台灣廚衛的老品牌，去年設立首間第四代店，瞄準居家整修裝潢產業，年產值高達千億元的新事業發展，明年營收、獲利可期。



針對海外布局，法人指出，中國因通路優化且中高階產品銷售佳，去年前三季獲利年增幅度逾 20%，挹注全年獲利表現；此外，去年底前進越南布局，人口紅利奠定市場潛力，預期瓦斯爐年銷售可達 300 萬台，後市值得留意。



櫻花自結 2018 年 12 月營收 7.9 億元，月增 36.41%，年增 6.51%；第四季營收 18.86 億元，季增 36.12%，年增 7.96%；累計全年營收 59.86 億元，年增 6.06%。