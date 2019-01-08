歐元區經濟信心連續12個月下滑 創2017年初以來新低 歐元走貶

根據《彭博社》報導，截至去年 12 月為止，歐元區經濟信心指數 (Euro-zone Economic Confidence) 已連續 12 個月下滑，並創 2017 年初以來新低，今 (8) 日歐元兌美元走貶。

台北時間週二晚間 8 點 07 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.10%，至 1.1463。

歐元兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

這項由歐盟執委會公布的數據顯示，歐元區經濟信心指數從 11 月的 109.5，降至 107.3，連續第 12 個月走跌，並創 2017 年 1 月以來新低。

經濟學家原預期，去年 12 月的歐元區經濟信心指數，將小幅下滑至 108.2，未料卻降至 107.3。

由該數據可得知，去年 12 月的行業景氣指數，也從 3.4 降至 1.1；消費者情緒指數亦從 - 3.9 降至 - 6.2；服務業情緒指數，則從 13.4 降至 12。

2018 年，歐元區 19 國經濟表現疲弱，主要是受保護主義衝擊，抑制了出口動能；此外，義大利預算爭議、英國脫歐等風險，也讓歐元區經濟面臨許多不確定性。

另一方面，受英國脫歐僵局、法國「黃背心運動」，以及全球經濟成長趨緩等因素影響，研究機構 Sentix 週一公布的 1 月歐元區投資人信心指數，跌至 4 年低點。

Sentix 歐元區投資人信心指數，從去年 12 月的 - 0.3，進一步下滑至 - 1.5，連續第 5 個月走跌，並創 2014 年 12 月以來新低。