全球第一大健身俱樂部大拉貨 喬山9月營收拚增2-3成

喬山 (1736) 上半年接單滿滿，歐洲、加拿大、英國、中國甚至台灣等區域的都拿下不少訂單，近期進入旺季集中出貨，新拿下的全球第一大健身俱樂部星球 (Planet Fitness) 也開始放量，9 月營收將突破 20 億元大關，年增率上看 2-3 成，並逐月成長到年底，全年營收將雙位數成長，獲利更將數倍成長。今年喬山新增的客戶中，以 Planet 最受矚目，Planet 是全球最大連鎖健身俱樂部，擁有超過 1,600 間俱樂部，會員數高達 1,200 萬，2017 年新增俱樂部 210 間，已規劃未來 3 年要展店 500 家。



Planet 原由美商 Life 獨家供貨，今年上半年已與喬山簽約，喬山成為 Planet 的 3 家供應商之一，而且是主要供貨的 2 家之一，9 月起正式出貨。法人預估，9 月起出貨量將一路放量走高到年底，明年進一步發酵。



另外，既有客戶也積極展店，包括歐洲最大健身中心 Basic-Fit 今年預計展店 120 家，英國前三大 the gym、pure gym、中國 will’s 威爾士健身，喬山都是主要供應商，而 snap 今年出貨新增英國及荷比盧，L’orange bleue 年初併購法國另一家連鎖健身房，下半年會換產品，對喬山的採購金額都會增加。



喬山在中國也拿下另一家中健健身，原本據點 100 個，今年預計新增 20 個點。而中南美洲最大 Smart Fit，喬山在今年也重新進入供應鏈，供貨比約 30%。



第三季進入健身器材旺季，在 Planet 開始出貨下，法人預估，9 月起營收成長力道將轉強，9 月將突破 20 億元大關，年增率上看 20-30%，並逐月成長到年底。第三季 EPS 約 0.7-0.8 元，全年營收將雙位數成長，獲利更將數倍成長。