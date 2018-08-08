喬山Q2每股估小虧0.5元 Q3起營運轉強

喬山 (1736) 上半年接單大有斬獲，除既有客戶擴大合作區域，也在中國、北美、南美洲等區域拿下新客戶，今年在全球市佔率有機會重新站上第二大，預估第三季起陸續出貨並推波營收成長幅度加大，第四季更將攀高峰。不過，第二季是傳統最淡一季，營運預估維持小虧，惟美元升值相對有利，每股虧損有機會降至 0.5 元左右。喬山今年上半年拼接單，既有客戶加大合作區域，包括歐洲最大健身中心 Basic-Fit 今年預計展店 120 家，英國前三大 the gym、pure gym 也積極展店，喬山都是主要供應商，而 snap 今年出貨新增英國及荷比盧，L’orange bleue 年初併購法國另一家連鎖健身房，下半年會換產品，對喬山的採購金額都會增加。



中國除了既有客戶 will’s 威爾士健身積極展店，也拿下另一家中健健身，原本據點 100 個，今年預計新增 20 個點。而中南美洲最大 Smart Fit，喬山在今年也重新進入供應鏈，供貨比約 30%。



更重要的是，喬山打入全球最大的連鎖健身集團 Planet Fitness，該集團全球有 1600 間據點，共 1200 萬個會員，預計未來三年展店 500 家，喬山已成為三家供應商之一，預計 8、9 月業績發酵。



喬山表示，今年上半年已經陸續發表數款新品，配合既有客戶區域擴大或新客戶訂單出貨，下半年營收成長力道將轉強，全年有望挑戰雙位數成長。至於第二季財報雖未公布，不過，原本就是傳統最淡的一季，參展等費用亦較高，儘管美元升值匯率較有利，新產品推出也帶動產品組合有些改善，法人預估營運預估維持小虧，每股虧損有機會降至 0.5 元左右。