傳奇《風之國度》帶動 上月營收暴增 估今年首季有望轉盈

傳奇 (4994) 受惠新上市手遊《風之國度》熱銷，帶動 2018 年 12 月營收攀高到 2.48 億元，月增 356.69%，年增 404.6%；累計 2018 年營收為 10.46 億元，年成長 21.48%。法人指出，傳奇 12 月單月將可由虧轉盈，今年首季有機會出現單季獲利，預計今年全年推出 4 款遊戲。傳奇指出，自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》授權大陸簡悅開發全新日系療癒 MMORPG 手遊《風之國度》，於 2018 年 12 月 5 日在台港澳雙平台同步推出，市場反映熱烈，推升 12 月集團合併遊戲收入達 2.38 億元，權利金收入 984 萬元。



傳奇旗下《拉普拉斯的神子》IP 美術部分授權給中國大陸簡悅遊戲，開發為《風之大陸》並於去年第三季在中國市場推出，由於該遊戲剛好趕在中國監管單位凍結遊戲版號審批之前過關，並未受到影響，表現最好時曾上衝至中國當地營收排行榜第五名，而該遊戲由傳奇拿下台港澳營運權並改名為《風之國度》，在台灣推出後，會員人數超過 50 萬人，表現相當亮眼，Google Play 營收榜排名第二，更高掛免費排行榜第一。iOS 排行榜更衝至第一。



另外，傳奇自製手遊《星界 - 王冠》全球英文版 12 月開始貢獻完整月份營收，也是繼《幻想神域 - 啟源女神》後第二款由傳奇原廠全球直營，公司將持續深耕國際遊戲市場。

