LINE Pay一卡通三個月使用戶數飆到90.3萬戶 稱霸電子支付界 

電子支付戰火猛烈，一卡通攜手 Line Pay 後，用戶大增，金管會今 (8) 日公布，截至去 (2018) 年 11 月底，LINE Pay 一卡通的使用戶數已達 90.3 萬戶，躍居使用者最多的電子支付；但若以消費金額來看，街口仍以 5.65 億元穩居所有專營電支冠軍，但若是整體電子支付業者相比，則兼營的玉山銀行為消費金額王。

金管會統計，截至 11 月底止，共有 26 家電子支付機構，其中有 5 家專營公司、21 家兼營的銀行或電票，專營的包括街口支付、歐付寶、簡單行動支付等，兼營的有 LINE 一卡通、玉山銀行等，目前電子支付總使用者人數約 409 萬人，較 10 月增加 31 萬人。

LINE Pay 一卡通去年 9 月才上市，就快速成長，10 月人數為 70 萬 6490 人、11 月又增加至 90 萬 3296 人，首度超過兼營電支業務的玉山銀 85.6 萬戶；也超越專營的電支機構，專營的電支以歐付寶 78 萬人最多，街口支付則有 61.3 萬人；也就是說，短短三個月，LINE Pay 一卡通已經居所有電子支付機構之冠。

而從消費金額來看，11 月總消費交易金額為 28.6 億元，較 10 月減少 1.2 億元；電子支付帳戶間轉帳金額約 2.3 億元，較 10 月增加 0.2 億元。其中，街口仍以 5.65 億元穩居所有專營電支的冠軍，遠超過兼營的 LINE 一卡通的 4390 萬元，但兼營的玉山銀行高達 15.9 億元，還是所有電子支付消費金額的冠軍。

此外，街口支付代收付款項從 10 月 4.7 億元小幅增加 0.87 億元、到 5.6 億元，仍是專營電子支付機構之冠，依舊遠遠超過 LINE Pay 一卡通代理收付交易款項的 4389 億元。街口支付在 11 月儲值款項為 3.57 億元，也超過一卡通 LINE Pay 的 3.36 億元。