【華冠投顧】大盤上方反壓已逼近；3008大立光，短期空市難以扭轉！？

目前市場矚目焦點置於，中、美之貿易磋商上。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）週一表示，雙方有機會在可接受的範圍之內，達成和解方案。他認為雙方在迫切的議題上可望達成協議，但是，結構性議題與執行部分，仍有待更進一步的協商。在談判結果出爐之前，市場持續觀望，台股持續震盪整理。台股今日仍處於彈升之後的高位區徘徊，已初具觸碰反壓之氛圍。因此，未來二日仍具再次下壓之機。

01 加權，依據昨日之述『上方 9590-9650 之反壓區力道仍不容小覷，依據型態觀之，下方仍具空間。』目前最高來到 9632，已進入該區間；現已初見下壓之雛形。今日，續關注此區間之反壓。

03 道瓊，昨日之述『後市可留意 23500-23700 之反壓區間，先觀測其反壓力道如何？』今日，續關注此區間之反壓。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：長線依舊看多，在破底之後，目前於低位區徘徊，仍具再次上攻之雛形。後市，暫觀測短期初步反壓 305.0-320.0 之區間，是否被有效的站上？此區站上即有翻多之機。

3008 大立光：短期處於空市主導狀態，暫觀測上方初步反壓區的力道如何？



作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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