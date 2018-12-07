〈玉晶光法說〉Q4看法保守 董座陳天慶：看好長期需求成長

蘋果今年新機銷售疲軟、加上全球智慧型手機的市場動能停滯，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW)11 月營收皆衰退，玉晶光今 (7) 日召開法說會，並公布 11 月營收為 7.21 億元，月減 11.99%，年減 22.52%，總經理郭英理表示，第 4 季營運看法保守，不過中長期的應用面擴散，有助營運表現。

玉晶光累計前 11 月營收為 73.26 億元，年增 43.28%，法人估，在整體市場狀況需求不佳情況下，第 4 季營收可能比第 3 季的 23.77 億元下滑。

雖然，玉晶對第 4 季營運因外界因素影響而偏保守，但董事長陳天慶則指出，智慧型手機搭載光學鏡頭 3D 感測、VR/AR 等新應用，搭載鏡頭數也在增加中，其中 3D 感測鏡頭由 1 顆增加為 3 顆，後置鏡頭也朝 3 鏡頭甚至 4 鏡頭發展，帶動包括大光圈、中距離及長焦鏡頭等需求。

非手機應用上，陳天慶說，高階汽車導入 ADAS 車載鏡頭及無人車等，讓車載需求有增無減，因此雖然各大光學鏡頭廠都在擴產，光學鏡頭不但沒有產能過剩，隨著終端應用反而愈來愈蓬勃發展，對玉晶光來說，強化自身研發、生產良率及管理，才是經營重點。

玉晶光公布 10 月自結單月稅後純益為 1.08 億元，月增 24.68%，年減 23%，加計前 3 季財報，玉晶光前 10 月稅後純益 7.54 億元，依目前 9.98 億元股本計算，每股純益為 7.56 元。

玉晶光前 3 季稅後純益為 6.46 億元，年增 37.71%，每股稅後純益為 6.47 元；由玉晶光提出的自結稅後純益數據來看，9 、10 月都較去年同期衰退。