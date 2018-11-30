玉晶光前10月稅後純益7.54億元年增近24% EPS 7.56元

蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (30) 日公布 10 月自結單月稅後純益為 1.08 億元，月增 24.68%，年減 23%，單月每股純益為 1.08 元，加計前 3 季財報，玉晶光前 10 月稅後純益 7.54 億元，依目前 9.98 億元股本計算，每股純益為 7.56 元。玉晶光累計前 10 月稅後純益 7.54 億元，年增 23.94%。

對於目前手機光學元件市場趨冷，並傳出陸資光學元件廠大舉裁員的訊息，對於市況的冷與熱，玉晶光在 12 月初召開的法人說明會中，或將可獲初步答案。

玉晶光 10 月營收為 8.19 億元，創今年單月次高，月增 4%，年減 0.56%，累計 1-10 月營收為 66.06 億元，年增 8.38%，雖然今年玉晶光取得 iPhone XR 版前、後鏡頭訂單挹注，但由玉晶光連續公布的 9 月稅後純益 8664 萬元及 10 月單月稅後純益 1.08 億元來看，分別較去年同月都衰退 28% 及 23%，顯示該公司在需求旺季裡的獲利與去年比較起來不增反減，獲利壓力也極大。

光學元件業界人士指出，目前的手機光學元件市況趨冷，訂單及拉貨狀況也一直在修正，玉晶光主管不評論市場的說法，但強調即使市場不成長，玉晶光也將努力在現有的市場取得更多光學元件的市占率。

玉晶光最新的財報，前 3 季營收 58.2 億元，毛利率 39.63%，年增 1.82 個百分點，稅後純益為 6.46 億元，年增 37.71%，每股稅後純益為 6.47 元；但由玉晶光提出的自結稅後純益數據來看，其 9 月、10 月都較去年同期呈現衰退。