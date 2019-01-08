台股盤後—9600點曇花一現 蘋概軟腳拖累 仍無法站上月線

台股今 (8) 日雖一度重返 9600 關卡，但在蘋概股鴻海、和碩、可成等紛紛走弱下，指數量縮震盪，終場下跌 26.7 點或 0.28%，收在 9563.6 點，失守 10 日均線，成交量 771.58 億元。

可成 12 月營收表現不佳，月減逾 3 成，公司更示警今年首季營運有壓，盤中一度跌破 200 元大關，終場下挫 2.6%，也拖累蘋概族群走弱，終場台積電跌 0.9%、鴻海下跌 1%，和碩、英業達等則有逾 2% 的跌幅。

其他大型權值股方面，工具機雙雄今日表現也較弱勢，亞德克 - KY 下跌逾 4%，上銀也跌 3%，另外大型紡織股聚陽跟福懋都有逾 2% 的跌幅，儒鴻也下跌近 1%，電信三雄也同步走弱。

相對台積電及鴻海走弱，股王大立光今日逆勢抗跌，終場上漲 1.9%，台塑集團的台塑以及台化也有 2.5% 左右的漲幅，大成鋼再買單拉抬下，也上漲 4% 作收，表現相對搶眼。

在大盤震盪下，散熱族群再獲資金追捧，在超眾亮燈漲停帶領下，泰碩也爆出 2.37 萬張的大量，放量攻上漲停，雙鴻也上漲近 8%，力致、健策、奇鋐等也同步走揚，成為今日盤面上最強勢的族群。

分析師認為，目前美中貿易戰協商結果尚未出爐，加上蘋果本季展望不佳，市場再度回歸觀望態度，攻擊量能不足，接下來成交量能否重返千億元，並挑戰月線，將會是盤面觀察重點。

而本周大立光將召開法說、台積電緊接著在下周舉行發說會，對今年景氣的看法，預計也將牽動台股後市。