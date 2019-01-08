台股盤中－多頭力道未延續 破底翻後小跌 9600點得而復失

台股今 (8) 日開盤小漲 1 點，早盤一度站回 9600 點大關，隨後又下挫，台股三雄力道皆不強，蘋概股也未展強勢，盤面強勢族群由塑化、電動車與生技族群接棒，依然表現不俗，估今日台股成交量約 750 億元，指數五盤前小跌 24 點，力守 9500 點支撐。

台股三雄中，台積電與鴻海今日都微幅下跌，台積電盤中跌約 1%，鴻海則小跌 0.43%，大立光逆勢上漲，漲幅逾 1%，仍守住 3000 元整數大關，接下來大立光法說將登場，但外界看法仍保守，由於智慧型手機成長已飽和，後續展望如何，仍需密切留意。

塑化族群今日也強勢表態，台塑、台化、聯成漲幅逾 2%，面臨去年第 4 季油價重挫，台塑四寶接下來走勢也備受關注，今日下午將舉行 12 月業績說明會，將公布第 4 季與全年的自結獲利財報數字。

電動車族群則有貿聯 - KY 表態，盤中漲逾 1%，康普、美琪瑪上漲也逾 2%，此外生技族群表現也強勢，台微體開盤跳空漲停鎖住 99.5 元，基亞也大漲逾 8%，康友也大漲逾 6%。

法人表示，台股盤面看來偏弱勢，指數若能順利守住 5 、10 日線，多頭可望逐步表態，惟目前量能仍不足，短線仍須留意下檔風險。