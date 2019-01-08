川普預定週二黃金時段發表全國演說 談築牆與邊境安全

美國總統川普週一 (7 日) 表示，他將在美東週二晚間 9 點 (台北時間週三上午 10 點) 發表全國演說，提及政府關閉及邊界築牆問題。

先前美國國會通過短期支出法案，試圖確保政府正常運作，但因其中不含邊境牆修築費用，川普不願簽署，使得政府部分停擺進入第 17 天後仍將繼續。

此外，白宮發言人 Sarah Huckabee Sanders 發布推文表示，川普預定週四將視察南部邊界，去和「在國家安全和人道危機前線」的人們見面。稍後川普也證實此事。

幾天前川普表示，可能會宣布國家進入緊急狀態，借此繞過國會以取得築牆費用。上週日他在推文表示，考慮放棄原本的水泥牆案，改修築鋼鐵護欄來達到效果。

包括《CNN》編輯 Chris Cillizza 等部分媒體推測，有可能川普會在週二的演說中，宣布邊境處於緊急狀態，以使他能使用軍事費用在南部邊境築牆。法律學者認為，總統確實有宣布全國性緊急狀態的權力，雖然如此能掌控的具體權力尚不明確。

美國副總統 Mike Pence 週一下午表示，川普尚未決定宣布緊急狀態，但白宮法律顧問辦公室正在檢視做此宣布的合法性，他敦促民主黨重回談判桌。

目前美國政府約 4 分之 1 的部門關閉，關門期間則已經創下史上第 3 長的紀錄。

川普強調，任何政府重啟的談判，都要包括逾 50 億美元的邊境牆，如此才能提供邊境安全。民主黨部分人士抨擊，這是個昂貴而且無效的「虛榮專案」。