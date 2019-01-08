比亞迪新能源車銷售旺 2018年銷售超越Tesla

新能源車表現亮眼

比亞迪昨 (7) 日公布去年 12 月份的汽車銷售數據。新能源車方面，去年 12 月比亞迪銷售 4.67 萬輛，月增 55%，而 2018 年全年新能源汽車的累計銷售量則達到 24.78 萬輛，超過 Tesla 的 24.52 萬輛。



從新能源車的銷售車型來看，去年 12 月份新能源商務車款銷售量快速成長，成為去年比亞迪整體新能源車銷售量上揚的主要貢獻來源。數據顯示，去年 12 月比亞迪商務車的銷售量為 9640 輛，月增 6.21 倍。而同期自用小客車的銷售量為 3.7 萬輛，月增 29%。



同樣以新能源汽車部份來看，在 2018 年全年，比亞迪自用小客車和商用車的銷售量分別達 22.72 萬輛和 2.07 萬輛；在自用小客車的銷售中，純電動汽車、插電式混合動力汽車的銷售量分別為 10.33 萬輛和 12.39 萬輛。



傳統車款銷售成長力道相對較弱

相較於新能源汽車業務的快速成長，比亞迪傳統汽車銷售在去年 12 月份的表現則較為暗淡。同時從下圖中也可以看出，新能源車在下半年度開始逐月的銷售量已超越傳統汽車。

圖: 東方證券。比亞迪 2018 年前 11 個月汽車銷售數據。

數據顯示，2018 年 12 月份，比亞迪一般汽車銷售量為 2.3 萬輛，年率 9.95%，其中，自用小客車、SUV、MPV 的銷售量分別為 6453 輛、7478 輛，及 9056 輛。2018 年全年，比亞迪傳統汽車銷售量達 27.29 萬輛，年增 11.35%。

若結合新能源車及傳統汽車銷售來看，比亞迪 2018 年全年汽車銷售總量約 52.1 萬輛，年增 45.2%。其中，比亞迪占中國新能源車市場的比重達 19.5%，為業界中的領導者。

圖: 東方證券。新能源車產業－比亞迪占中國市場比重。



除了汽車銷售數據外，比亞迪的業績情況同樣令市場關注。2018 年前三季，比亞迪營收人民幣 889.81 億元，淨利為人民幣 15.27 億元。比亞迪預計，2018 年的淨利將在人民幣 27.27 億元至 31.27 億元之間。



此外，中資券商預估，比亞迪產業鏈一體化，及競爭對手目前處在產品真空期，均有利於推升汽車銷售量。同時，比亞迪新能源車產業鏈涵蓋上、中、下游，並掌握電池、電機電控、充電基礎設施，以及整車技術。在新能源車領域中也較其它中國車廠有優勢。



依照公司網站公布的消息來看，今年比亞迪新主打的「唐 EV 600」正進行預售，在政府補貼後，車價在人民幣 26 萬至 36 萬元間。此車款的五人座版本為四輪驅動，NEDC 綜合續航里程高達 500km，而七人座版本的 NEDC 綜合續航里程為 520km。比亞迪期待唐系列的車款能在 2019 年的純電動車市場中站穩腳步，成為比亞迪在品牌提升上關鍵的一步。

