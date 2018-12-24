智伸科車用兩大成長動能拉抬 法人估明年營收可望年增10%

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 今年本業獲利因新專案量產導致成本上揚而下滑，預估 2019 年將可改善，尤其汽油缸內直噴 (GDI) 零組件與雙離合器 (DCT) 零組件為明年成長動能；法人估，智伸科今年營收為 44.51 億元，每股盈餘逾 6 元，明年營收可望年增 10%。智伸科今年前三季毛利率為 28.4%，較去年同期下滑 3 個百分點，主要為量產新專案衍生出來開模成本提高，加上雙離合器訂單產能利用率偏低所致。法人估，智伸科隨著產能利用率提高、新專案生產良率改善以及產品組合達到最佳化下，明年毛利率有機會提升至 30% 以上。



智伸科目前四大業務包括汽車零部件、硬碟、醫療設備及其他，其中車用產品銷售 2019 年將年增 6.3%，成長動能來自汽油缸內直噴 (GDI) 零組件與雙離合器 (DCT) 零組件。



智伸科缸內直噴高壓幫浦對德國博世與高壓幫浦本體對美國 Delphi 已於第三季開始出貨，第四季逐漸加溫，法人估，缸內直噴營收今年可望成長 32%，明年再進一步成長逾 40%，營收比重也由 15% 提高至 20%。雙離合器部分，預估 2019 年可成長 7-8%，營收比重也將達到 18%。



法人估，智伸科今年第四季營收約 11.86 億元，為今年單季高點，每股盈餘約 1.91 元，也為今年高峰，累計今年全年營收為 44.51 億元，每股盈餘逾 6 元，2019 年營收可望年增 10%。