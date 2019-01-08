玉山金2018年獲利創新高 今年招募500名新血

玉山金 (2884) 公布 2018 年自結盈餘，12 月獲利 11.48 億元，全年獲利 170.99 億元，年增 15.9%，再創歷年新高，每股盈餘為 1.58 元。玉山金核心子公司玉山銀近來積極布局海外市場，串連 9 個國家地區，以 27 個海外據點建立跨境金融服務，帶動銀行業績穩健發展，加上利息、手續費及投資收入持續成長，催動 12 月單月獲利 10.56 億元，累計全年獲利 171.53 億元。



展望 2019 年，獵才將是玉山銀策略發展的重要環節，預期招募 500 位人才，包括理財專員和顧問，聚焦金融科技找尋人工智慧工程師、程式開發工程師、資料科學家、財務工程、法遵法務、資安風控等專家人才，並於去年 12 月宣布，結盟緬甸國立管理學展開產學合作，培養跨境金融專業人才。