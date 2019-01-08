GE連漲6日 進入牛市 該獲利了結還是趕緊上車？

投資者情緒可以讓一切有翻天覆地的改變。

通用電氣 (GE-US) 週一連續第 6 個交易日上漲，且自 52 週低點已經上漲了 25% 以上，顯然進入牛市，但這是一切局面扭轉的跡象嗎？或者只是經歷連續幾年大跌後的一月反彈？(前兩年 GE 分別下跌 45% 和 57%)

GE 近一個月走勢

這還很難說，但至少有一點確定：GE 這幾天有一堆事發生，包括計畫業務 IPO、高層變動、新會計聲明以及出售資產。

週一的漲勢與一項資產出售有關。上週五報導透露，Apollo Global Management (APO-US) 正與 GE 洽談收購其航空服務組合 (GECAS)，價金高達 400 億美元。該金額是指航空服務組合的總資產，包含出租飛機給全球航空公司，而出租飛機業務在 GE Capital 總額 1290 億美元資產中占比約莫 1/3。

《巴倫》計算 GE 出售 GECAS 應該可帶給公司高達 30 億至 40 億美元收入 (根據 GE Capital 的總股權，以及類似的飛機出租估值)。

GE 拒絕回應就該報導的置評請求。雖然沒有證實 Apollo 是否有意收購 GECAS，但 GE 管理階層在近日新聞會上層談論出售 GECAS 資產組合的想法，該公司財務長 Jamie Miller 10 月時曾表示，「我們認為 GECAS 相當有競爭力，因為其握有的知識和基本的資產，因此我們常常收到該業務的收購商議電話。」

但 GE 也沒法單靠出售 GECAS 來重建投資者信心。Gordon Haskett 分析師 John Inch 對該公司股票仍抱持懷疑，他週一向客戶表示，GE「對航空產業持續力量得仰賴不成比例」，倘若航空循環轉向走低，GECAS 的現金流恐怕弱化。GE Aviation 在 GE 的工業營收中約占比 24%，在 GE 的工業營運獲利上佔比約 45%。

Inch 也對即將進行的 GE Healthcare IPO 相關風險保持謹慎態度，他擔心單獨出來的醫療保健業務將「背負過度債務和退休金義務，恐縮限市場對此回發行的興趣。」

也許這樣的看法過於悲觀，William Blair 分析師 Nicholas Heymann 認為 GE Healthcare IPO 可能繼西門子醫療保健公司 (Siemens Healthineers) 之後成為 IPO 典範。西門子在 2018 年 3 月在公開市場出售部分醫療保健業務，而 Healthineers 的債務對 Ebitda 將近 2 倍，與其他資本設備提供商的水準一致。

當然，Inch 說對了一件事，根據很多發展中的事情來預測，這將是 GE 成功的一年。長期看空 GE 的摩根大通分析師 Steve Tusa 週一表示，2019 年是「GE 業務重新正確重組業務的關鍵一年」，尤其是經歷近期的股價表現後。

Tusa 認為，GE 的電器部門重整過程仍有一些大問題，而且資產負債表債務仍有許多「未知」，他認為規定變更後，GE 需要披露更多「關鍵會計事項」，可能導致公布更多關於商譽減記和保險義務等資訊，嚇跑投資者。

有鑑於目前 GE 所面臨的一切，目前該股仍具有爭議，引起了投資者、華爾街分析師、員工和退休人員各界熱情，GE 預計 1 月底公布第四季財報，投資者屆時可望獲得一些答案。