美國醫藥行業大整合！禮來公司80億美元收購Loxo 後者盤前暴漲65%

美國醫藥行業又發生了一樁重磅交易，這已是今年第一周以來，該行業的第二筆重大交易。

據彭博社消息，本周一，禮來公司 (Eli Lilly & Co.) 同意以約 80 億美元現金收購 Loxo Oncology 公司，這是禮來公司新任 CEO Dave Ricks 的首筆重大交易，也是禮來在收購治療罕見基因突變而引發癌症的靶向藥物方面的一個大動作。

80 億美元意味著每股 235 美元的現金收購價，較 Loxo 周五收盤價溢價約 68%。

路透社報導稱，去年，美國監管機構批准了 Loxo 的首個商業藥物 Vitrakvi，該藥物被證明對由罕見基因突變引發的癌症有療效，是 Loxo 與拜耳公司合作銷售的。

目前，Loxo 腫瘤學公司正在開發一種靶向藥物，主要針對可以通過基因組測試檢測的這類癌症。彭博社稱，Loxo 研究的是精準癌症藥物，即用某種醫學標記物治療一部分腫瘤的療法。

此次巨額交易也標誌着禮來公司正從其傳統的糖尿病治療領域擴展到癌症治療上來。

消息出爐後，Loxo 盤前大漲逾 65%。

這筆交易也是 2019 年剛開年來的第二筆大額交易。

華爾街見聞曾提及，2019 年 1 月 3 日周四，醫藥行業就曾迎來有史以來規模最大的巨額併購，美國製藥巨頭百時美施貴寶（Bristol-Myers Squibb）宣布將以現金加股票的形式，收購生物製藥公司新基製藥（Celgene），作價 740 億美元。

根據協議，新基製藥股東將以 1 股新基製藥股票換 1 股百時美施貴寶和 50 美元現金。這也就意味著新基製藥的估值為美股 102.43 美元，較其 1 月 2 日的收盤價高出 54%。