美股盤前─指數期貨進行整理 觀望中美貿易談判

中美兩國官員今日開始在北京舉行為期二天的貿易談判，目標在結束撼動全球金融市場的貿易戰。

這是川普與習近平於去年底在阿根廷會晤並同意 90 天貿易休兵後，兩國官員首度面對面進行會談。

投資人希望雙方能於 3 月前，達成協議。川普曾威脅，屆時若未達成協議，將進行另一波加徵關稅，並將部份進口商品的現行關稅由 10% 調高至 25%。

美國部份政府關門已進入第三週，川普總統威脅將宣布進入緊急狀態，繞過國會，建立邊界圍牆。

據白宮代理幕僚長 Mulvaney 指出，以副總統彭斯為首的國會官員於週末進行的談判中，並未有明顯進展。

川普要求提供逾 50 億美元築牆預算，而後才會同意政府重新開門。民主黨議員僅提供約 15 億美元邊界安全預算，並未提供築牆預算，川普總統曾承諾，墨西哥將支付這筆預算。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨進行整理。

歐洲股市於早場交易中，小幅上揚。亞洲股市今日收高。

上週五，美國股市大幅收高。道瓊上漲 3.3%，S&P 500 收高 3.4%，Nasdaq 漲幅達 4.3%。美國公布就業報告強勁，聯準會 (Fed) 主席鮑爾承諾升息前，將具有耐心，股市因而獲得支撑。中國刺激經濟，亦屬股市利多。

經濟數據方面，台北時間 23:00 供應管理協會 (ISM) 將公布 12 月服務業指數。