【安聯投信】美國經濟不夠熱 債市走昂

12 月美國 ISM 製造業指數創下 2016 年 11 月以來的新低，使市場對於美國經濟降溫的擔憂加深，美國公債殖利率大幅回落至 2.56%，帶動債市幾乎全面上漲，其中，避險性債券的公債與投資級債表現相對較佳。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，總統川普對於興建美墨圍牆態度強硬，導致美國政府局部停擺至今仍未明朗，加上經濟數據如 ISM 製造業 PMI 由高檔下滑至 54.1，以及科技龍頭蘋果罕見下調財報預測，股市表現低迷刺激避險需求提高。

胡韡耀進一步指出，近期由於風險性資產震盪推升公債價格、壓低殖利率來到過去一年低檔，投資級債儘管利差擴大，但由於存續期較長，故整體仍受惠殖利率驟降，在信用債當中逆勢上漲。

針對高收益債後市，安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，市場風險氣氛降溫，高收益債利差隨股市下跌而放寬，整周放寬 13 點收在 552 點，為近 2 年新高；但因公債殖利率走低幅度更大，導致高收益債整體殖利率仍是走低，整周全球高收益債指數不跌反漲 0.42%，美高收更上漲 0.72%。

在投資建議上，但漢遠表示，近期高收益債市修正已使許多企業債價格低於面額，殖利率也上升到近 8% 的水準，收益機會與資本回升空間均浮現；此外，摩根大通預估 2019 年高收益債違約率將從 1.8% 降至 1.5%，且企業槓桿比率持續下滑，利息保障倍數也上升至 1997 年統計以來最佳，顯示高收益債基本面無虞。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，截至 1 月 2 日當周，新興市場債資金淨流出 4.3 億美元，速度較上周的 15 億美元趨緩，資金已連續 13 周流出新興市場債，但近幾周流出速度持續減緩；券種方面，美元債及當地債本周均為淨流出。

摩根士丹利認為，新興市場在 2019 年表現將優於其他市場，其中當地貨幣債看多，但美元信用債在第一季有幾個須留意的因素：一、新興市場信用債利差與美國公司債利差相關性高，而目前美國公司債利差仍有擴大壓力；二、2019 年新券發行可能增加，因 2018 年市場動盪使新券發行量降低；三、中國雖端出多項政策支撐中國市場，但效果可能需一季以上才能顯現。

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