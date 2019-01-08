【統一投信】資金回籠 美股元月行情有譜

美國聯準會主席鮑威爾 (4 日) 釋出偏鴿派談話，輔以優於預期的美國非農就業報告，加上多家外資券商與投行發布買進報告，遭遇重創後的 FAANG 等科技新創龍頭股強力反彈，激勵美股連續兩個交易日大漲，搭配中國人民銀行宣布全面降準釋放流動性，美國和中國恢復貿易談判，雙方官員都表達正面預期，利多消息提振全球投資人樂觀情緒，資金回籠，美股元月行情有譜。

近日利好美股的消息接連不斷，包括，美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 於 4 日發布「該買進了」報告，表示其特有的「牛熊」指標已發出強烈「買進」訊號，該指標是用來衡量資金流入或流出顯示投資人是否過度反應，目前讀數顯示「極端空頭」，觸發 2016 年 6 月英國脫歐公投動盪以來首次買進風險資產的訊號。Hartnett 指出，牛熊指標準確度極高，在達到「極端空頭」時，自 2000 年以來出現 15 次買入信號，全球股票在 3 個月後平均回報率為 6.1%。

Pivotal Research Group 最新報告指出，受惠於數位廣告、網路服務業務蓬勃發展，看好亞馬遜（Amazon）今年股價有望再上漲超過 20%，受此激勵，亞馬遜 7 日股價大漲，超越微軟登上市值王寶座。投資銀行高盛則是看好網飛（Netflix）未來 12 個月股價可望上漲近 5 成。另外，特斯拉（Tesla）7 日宣布上海超級工廠正式開工，預計年底開始量產 Model 3。受到利多激勵，網飛及特斯拉再度成為美股領漲指標。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，按美股歷史經驗，元月是市場資金重新進場布局時刻，在去年第四季美股遭遇重挫後，股市本益比已降至歷史平均水準之下，投資人只是信心不足，需要更多的利好消息支撐，一旦各種擔憂的情勢有所改善，持股信心就有望漸漸修復，儘管短期動盪難免，但從目前發展情勢判斷，美股有機會重回基本面。

袁永騰指出，主要觀察重點在於，先前投資人對美國聯準會不夠鴿派表示不滿，在資金面顯露擔憂，此外對於中國經濟下行風險、削減需求，進而可能拖累全球景氣也感到擔憂，但是，近日情勢皆有明顯轉向訊號，聯準會主席鮑威爾新釋出的溫和談話安撫了投資人情緒，預期美國升息循環已近尾聲。

在中國方面，去年底的中央經濟工作會議已經明確定調今年是「偏寬鬆」立場，只缺真正推出實質政策，中國人民銀行去年都只是「定向降準」，4 日宣布「全面降準」對市場釋放流動性，可視為是政策對經濟托底的強烈訊號。

袁永騰認為，美國經濟維持穩健、就業市場良好、消費動能強勁，今年只要中國撐住自身經濟不發生硬著陸，不拖累全球，則全球景氣放緩的風險大幅下降，而美中磨擦預期是長期議題，但只要雙方都願意以協商取代報復與冷衝突，即是正向發展。

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