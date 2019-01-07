基金經理人不會告訴你的那些事…如何隨市場波動改變基金水位

時序進到 2019 年，展望經濟前景，各界皆預測會是充滿挑戰的一年，全球股市波動起伏加劇，面對詭譎的市場環境，投資人該如何調整投資配置、尋求機會？不少人投資會仰賴理專、基金經理人，但礙於留存率、法令等限制，投資人很難真正了解他們的持倉變化，那麼就會錯過停損停利的好時機！

「投資老司機」 App 的最大特色為， 用戶可以看見每一位老司機們的真實交易資訊與資產配置，投資人可以藉由這種透明的專業資訊，自己決定投資標的，提升績效。

根據 Anue 鉅亨網「投資老司機」基金社群平台分析，去年第 4 季盤勢轉趨震盪，有 35% 的投資老司機曾將投資金額減碼至高點水位的 3 成以下，進一步發現，震幅最大的 10 月、12 月，把投資水位降至 10% 以下的老司機績效表現最優且優於大盤，跌幅在 5% 以下 (MSCI 世界指數 2018 年度下跌 11.18%，在美股部分，標準普爾 500 指數全年下跌 6.24%，道瓊工業指數下跌至 5.63%)，顯示市場情緒較為悲觀之際，減碼是調整配置首重之要。

以近一年績效表現最佳的老司機「小夫」為例，自去年 5 月起，每月定期定額加碼瑞銀的生化股票基金，10 月初出清所有持有基金，因此避開了去年第 4 季的市場強震，以不賠錢換取高績效表現。若跟小夫一樣偏好波動較大的單一持股，積極型投資人，建議設定停損停利點。





當持股標的波動幅度小時，老司機也能帶領投資人判斷市場趨勢。老司機「Sunsun」在去年第 4 季出清手中持股後，僅留下一檔印度債券基金，顯示他相對看好該資產錢景，而印度公債自去年第 4 季反彈 4.51%，表現優於新興債、亞債，印證了 Sunsun 的趨勢判斷。

「投資老司機」 App 網羅許多好手，投資風格可從社群的成員評論了解，無論偏好積極操作、趨勢交易、價值投資等，都可以找到「識途好馬」帶領。當市場波動變大，別貿然改變資金水位，不妨參考優質老司機的進退機制，輕鬆獲得投資心法，一起完勝大盤！

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