高林實首跨國際頂級精品 取得美之心67.7%股權 入主董事會

高林實 (2906) 首跨國際精品領域，今董事會通過，將以不超過 1.21 億元，取得國際頂級精品代理商美之心 67.7% 股權，同時入主美之心三分之二董事席次，並派任執行長李忠良擔任美之心董事長。高林實表示，此項投資為公司首度跨入頂級精品領域，預計在上半年完成此項投資案，併入財報後將挹注營收成長表現。美之心自今年起，獲得 LVMH 集團所屬德國精品旅行用品 Rimowa 臺灣獨家零售代理權，並將逐步展店，旗下代理品牌還包含比利時皇家御用 Delvaux 頂級皮件、義大利經典針織服飾品牌 Brunello Cucinelli 及法國時尚品牌 Sonia Rykiel 以及 MINSOHIN 複合式精品店。截至去年底在 Bellavita、遠東 SOGO、新光三越、微風廣場與大遠百等百貨公司共有 7 間專櫃。



此外，著眼於未來的零售物流需求，高林實也去年 11 月取得新北市樹林乙種工業區用地，規劃興建約 2500 坪物流中心。高林實指出，本次與美之心合作案後將更有助於擴展國內零售業務，該物流中心預計規劃於今年內興建，工期約 1 年左右，屆時將有助於整合高林實與美之心的物流業務。