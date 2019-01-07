【亞洲投顧】大盤正式止跌，上周佈局新主力股快樂收割

◆盤勢分析

今天大盤量縮上漲，之前盤整龍哥就跟大家分享，大獲利行情要來了，1/2 親帶會員實際對帳單大賺 + 85 萬元，這就是紀律操作，享受行情，不用因為連假影響操作。上周五分享大盤有長下影線的初步止跌訊號，今天正式止跌，之後成交量能夠維持就很有機會攻擊 9737~9871 點區間。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 出現 + 50 萬的獲利，1/2 又出現 + 85 萬大獲利。

11 月初推薦而且分享的義隆大賺 + 30%，智易大賺 + 20%，大家到底有沒有獲利呢？盤勢偏空也開始找機會佈局個股的空單，之前放空的合晶和中美晶股價都很弱勢，被動元件股價也都破低點，這就是趨勢的力量。龍哥還有新主力股要佈局，期貨準備迎接大行情，大家跟上龍哥的腳步，一起搶紅包好過年。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。上周佈局的先豐和良維都大漲，不用天天換股，自然而然累積獲利；多方格局股票有 3596 智易，6285 啟碁，3037 欣興，3234 光環，5349 先豐，2377 微星，6290 良維等等；空方格局股票有 2327 國巨，2492 華新科，6173 信昌電，2481 強茂，5483 中美晶，6182 合晶，6488 環球晶等等。

今天外資期貨多單增加 6510 口，自營商期貨多單增加 252 口，外資選擇權中性避險佈局，自營商選擇權偏多佈局，今天大盤上漲，法人增加多方籌碼，有機會持續上漲。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 9474 點開始偏空操作，突破 9427 點移動停利。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估