〈車市〉2018前5大單一熱銷車款 TOYOTA包辦4名

儘管 2018 年全球經濟不確定性高，使內需力轉弱，不過，台灣車市隨著政府汰舊換新補助持續、加上各車廠推出重量級新車並紛紛加重促銷力道，整體市場新車掛牌數 435135 台，僅年減 2.1%，其中，車市全年銷售前 5 大乘用車款中，TOYOTA 就包辦其中 4 台車，和泰車 (2207-TW) 仍是大贏家。

和泰車提供。

和泰車說明，COROLLA ALTIS 因應消費者需求調整不同等級設定，有效滿足各買家全面性的需求，全台掛牌數 27912 台，連續 18 年蟬聯單一車款銷售冠軍。

而車款銷售第 2 名是日本原裝進口 TOYOTA RAV4，全年共登錄 18876 台，同時也連續 8 年拿下休旅車單一車種銷售冠軍。

另外，國產休旅車 SIENTA 於 2018 年初升級標配 6SRS 安全氣囊，並針對 7 人座豪華＋以上等級升級搭載雙側電動滑門，推升全年共銷出 15698 台，年增 7.7%。

另外，在進口車買氣熱絡的態勢下，和泰車自 2017 年底導入 LEXUS NX 200，為 LEXUS 注入成長強勁動能，統計 NX 全年熱銷 6928 台，拿下進口豪華車品牌的 SUV 銷售冠軍。

展望後市，和泰車表示，已趕在去年底導入的跨界休旅車 UX，僅上市一個月已衝出 422 台的銷售紅盤，油電版本將於本月上市，持續為 LEXUS 添成長動能。